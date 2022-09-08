Настя Ивлеева рассказала о воссоединении с Элджеем

Ведущая Настя Ивлеева рассталась с мужем вскоре после свадьбы. Блогер и Элджей развелись в прошлом году. Расставание прошло на мирной ноте, поэтому экс-супруги продолжили тесное общение. Поклонники подозревают: в их сердцах все еще не угасла любовь, а значит воссоединение неизбежно. Звездная пара и сама не прочь раззадорить поклонников, публикуя совместные снимки или вместе появляясь на публике. Вот и недавно экс-супруги устроили романтический отдых в Северной столице. Элджей и Ивлеева нежно обнимали друг друга будто не было прошлогоднего разрыва. В свежем выпуске своего шоу Настя и вовсе вспоминала о том, как рэпер сделал ей предложение. «Это было ежесекундное решение. Когда с человеком круто, ты не думаешь — надо или нет. Не было такого, что мы сели и такие: «Надо узаконить наши отношения». Это было на мой день рождения в Новосибирске. Я на него обиделась за то, что он меня не поздравил в 00:00… Но он сделал предложение», — делилась блондинка.«Вы же вместе, по-моему, нет?» — перебил гость шоу Бустер. «Да мы… Мы все всегда рядышком друг с другом», — поспешила уйти от точного ответа звезда в YouTube-проекте Agentshow. Напомним, что звезды поженились в 2019 году. Церемония прошла в тайне от общественности. Влюбленные скромно расписались в загсе, не облачаясь в традиционные наряды. «Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать», — говорила ранее Ивлеева. Даже, когда их брак перестал быть секретом, артисты продолжали тщательно оберегать личную жизнь. Настя не говорила о каких-либо проблемах в семье, поэтому поклонники были удивлены, узнав об их неожиданном расставании. Блогер признавалась: всему виной банальная разница в характерах.