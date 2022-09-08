Названа формула финансового суверенитета России
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Названа формула финансового суверенитета России

Названа формула финансового суверенитета РоссииМинистр финансов Силуанов: Россия должна жить по средствам и не ходить с протянутой рукой

Министр финансов России Антон Силуанов назвал формулу финансового суверенитета страны. По его словам, страна должна жить по средствам и не ходить с протянутой рукой. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что, несмотря на то, что союзники России — «это армия и флот», без финансовой составляющей «это не годится». Министр напомнил, что в истории страны уже были периоды, когда оставалась «одна надежда — дадут ли нам в долг или нет». Силуанов также подчеркнул, что министерство продолжает исполнять все социальные обязательства. «Во всяком случае, деньги изыскиваем, финансы в стране есть», — цитирует его ТАСС.

Ранее Силуанов анонсировал скорое увеличение доли юаня в золотовалютных резервах (ЗВР) российского Центробанка. «Если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран», — прокомментировал он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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