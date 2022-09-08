Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании
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Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании

Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампанииПостпред при ООН Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя счел созванное США и Албанией заседание СБ ООН по Украине вехой в кампании антироссийской пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее США и Албания запросили новое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Ожидается, что заседание состоится 7 сентября. По данным РИА Новости, оно уже было внесено в график организации. Это будет второе заседание по этой теме за два дня.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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