Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании
Сегодня, 01:25 Вадим Карасев
Постпред при ООН Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании
Ранее США и Албания запросили новое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Ожидается, что заседание состоится 7 сентября. По данным РИА Новости, оно уже было внесено в график организации. Это будет второе заседание по этой теме за два дня.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя счел созванное США и Албанией заседание СБ ООН по Украине вехой в кампании антироссийской пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее США и Албания запросили новое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Ожидается, что заседание состоится 7 сентября. По данным РИА Новости, оно уже было внесено в график организации. Это будет второе заседание по этой теме за два дня.
По материалам: lenta.ru