Нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию. Так и хочется сказать: «Крипота-то какая!»
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Нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию. Так и хочется сказать: «Крипота-то какая!»

Нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию. Так и хочется сказать: «Крипота-то какая!»

Совместное творчество человека и нейросети это всегда некая русская рулетка, но несмотря на это многие всё равно с удовольствием экспериментируют. В этот раз художники использовали DALLE-2 и Midjourney, чтобы увидеть постеры к известным фильмам глазами нейросетей. Для этого они добавили не только название картин, но и краткое описание. Что ж, результат поражает воображение, как говорится. И страшно, и смешно!

Осьминожка

Чтобы было понятно, этот постер нейросеть создала к фильму «Осьминожка» (1983), который является тринадцатым фильмом о приключениях всеми известного шпиона Джеймса Бода. Ну а такой необычный результат получился благодаря игре слов на английском языке.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Робокоп

Ворон

Молчание ягнят

Бэйб: Четвероногий малыш

Аладдин

Вероятно, вышедший на пенсию Аладдин выглядел бы именно так. А что? Сытая жизнь, жена-принцесса — можно немного и расслабиться! Ну а реальность Жасмин и других принцесс могла бы выглядеть примерно вот так.

Бэтмен

Храброе сердце

Кошки

Нейросеть явно подглядела идею создания постера у создателей мюзикла «Кошки»!

Человек-слон

Инопланетянин

Бесподобный мистер Фокс

Малыш на драйве

Скажем так, иногда нейросеть воспринимает всё слишком буквально.

Властелин колец: Возвращение короля

Просто божественный постер! Божественный!

Запах женщины

Возможно, киношникам стоит подумать над тем, чтобы отказаться от художников и дизайнеров при создании постеров в пользу искусственного интеллекта. Конечно, не всегда будет понятно в чём смысл фильма, но даём гарантию, что результат будет смешным и оригинальным!

# Интересное
По материалам: twizz

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