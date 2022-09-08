Нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию. Так и хочется сказать: «Крипота-то какая!»
Совместное творчество человека и нейросети это всегда некая русская рулетка, но несмотря на это многие всё равно с удовольствием экспериментируют. В этот раз художники использовали DALLE-2 и Midjourney, чтобы увидеть постеры к известным фильмам глазами нейросетей. Для этого они добавили не только название картин, но и краткое описание. Что ж, результат поражает воображение, как говорится. И страшно, и смешно!
Осьминожка
Чтобы было понятно, этот постер нейросеть создала к фильму «Осьминожка» (1983), который является тринадцатым фильмом о приключениях всеми известного шпиона Джеймса Бода. Ну а такой необычный результат получился благодаря игре слов на английском языке.
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Робокоп
Ворон
Молчание ягнят
Бэйб: Четвероногий малыш
Аладдин
Вероятно, вышедший на пенсию Аладдин выглядел бы именно так. А что? Сытая жизнь, жена-принцесса — можно немного и расслабиться! Ну а реальность Жасмин и других принцесс могла бы выглядеть примерно вот так.
Бэтмен
Храброе сердце
Кошки
Нейросеть явно подглядела идею создания постера у создателей мюзикла «Кошки»!
Человек-слон
Инопланетянин
Бесподобный мистер Фокс
Малыш на драйве
Скажем так, иногда нейросеть воспринимает всё слишком буквально.
Властелин колец: Возвращение короля
Просто божественный постер! Божественный!
Запах женщины
Возможно, киношникам стоит подумать над тем, чтобы отказаться от художников и дизайнеров при создании постеров в пользу искусственного интеллекта. Конечно, не всегда будет понятно в чём смысл фильма, но даём гарантию, что результат будет смешным и оригинальным!