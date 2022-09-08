Немцы с развитием кризиса наконец заметили некомпетентность министра экономики Хабека

Вадим Карасев

Немецкие СМИ раскритиковали министра экономики Роберта Хабека за неоднозначные высказывания в эфире передачи Maischberger на Первом канале Германии. Издание Bild засомневалось в понимании министром экономики простых рыночных механизмов.

Как заявил Хабек, выступая на телевидении, он не ждет в ФРГ волны банкротств в связи с охватившим континент энергетическим кризисом: по словам министра, некоторые отрасли могут "просто на время прекратить производство", однако это, считает Хабек, не сделает их автоматически неплатежеспособными. В качестве примера вице-премьер привел цветочные и продуктовые магазины.

"Они [магазины] столкнутся с реальными проблемами из-за низкой покупательской активности. И тогда они не станут неплатежеспособными автоматически, но они могут прекратить продажи", — заявил министр.

Слова Хабека вызвали недоумение как телеведущей, так и телезрителей: она возразила, что, если компания ничего не продает, но продолжает платить сотрудникам зарплату, она понесет большие убытки и в итоге будет обязана заявить о банкротстве.

Министр экономики ФРГ, стараясь не ошибиться еще раз, начал подбирать более осторожные формулировки, которые, однако, не прояснили ситуации. Хабек отметил, что некоторые компании могут перестать получать прибыль и прекратить экономическую деятельность, но "не разориться" и продолжить работу, когда кризис отступит.

Немецкий журнал Spiegel написал о еще одной неудаче Хабека: оператор АЭС Isar 2 в Германии счел технически невозможной "резервную эксплуатацию атомных станций", установить которую предлагал министр экономики.

"Isar 2 предостерег Минэкономики от перевода станции в резерв с начала года. Предложение министерства отправить две из трех действующих станций в "холодный резерв" в конце года, чтобы запустить их в случае необходимости, технически неосуществимо", — сообщил председатель оператора PreussenElektra Гвидо Нота в письме госсекретарю минэкономики Патрику Грайхену.

Согласно немецкому "Закону о поэтапном отказе от атомной энергетики", три все еще функционирующие немецкие АЭС должны прекратить работу в конце года, в то время как две из них — Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim в Баден-Вюртемберге — Роберт Хабек предложил вывести в "операционный резерв". Правительство Германии предложило подключать станции к сети только в случаях особой необходимости.

Попытка Роберта Хабека договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа также провалилась. Страна Персидского залива решила направлять свое топливо Италии, а не Германии. Хабек обещал немцам, что страна будет получать газ из Катара, но сдержать обещание немецкому политику не удалось.

4 сентября в Кельне состоялся митинг в поддержку России. Там сотни человек вышли с российскими триколорами и выступили за отмену санкций, введенных Западом против Москвы. 6 сентября в немецком Лейпциге несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против подорожания энергоресурсов и продуктов. Они требовали отменить антироссийские санкции, которые спровоцировали рост цен. Сегодня многочисленная акция протеста состоялась в Магдебурге.