Николас Кейдж стал отцом в третий раз
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Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Николас Кейдж и его супруга Рико Шибата стали родителями: у них родилась дочь. Об этом журналистам сообщил представитель пары.

Николас и Рико рады сообщить о рождении дочери. Мать и дочь чувствуют себя хорошо,

— сообщил представитель пары. По данным издания People, девочку назвали Августа Франческа. Это первый общий ребенок пары, для самого Кейджа дочь стала третьим ребенком: у него есть двое сыновей от предыдущих отношений. Для Рико ребенок стал первым.

О том, что пара ждет ребенка, сам Кейдж сообщил поклонникам в начале этого года.

Николаса Кейджа и Рико Шибату, с которой актер познакомился в Японии, впервые заметили вместе в 2020 году. В 2021 году Кейдж сделал своей возлюбленной необычное предложение: он попросил Рико стать его женой по FaceTime, а кольцо с черным бриллиантом отправил по почте. Через месяц они поженились в Лас-Вегасе.

Интересно, что 58-летний актер на 30 лет старше своей возлюбленной. Кроме того, Рико даже младше старшего сына Кейджа.

Это уже пятый брак для Николаса Кейджа. Так, в 1995 году он женился на актрисе Патриции Аркетт, в 2001 году они развелись. В 2002 году актер женился на дочери Элвиса Пресли, певице Лизе Мари Пресли, с которой прожил два года. После расставания с Пресли он вступил в брак с актрисой Элис Ким, с которой расстался в 2016 году после 12 лет брака. А в 2019 году он женился на визажистке Эрике Койке, с которой расстался всего через четыре дня.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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