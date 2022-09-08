Нил Гейман ответил Илону Маску на критику героев сериала «Властелин колец»
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Нил Гейман ответил Илону Маску на критику героев сериала «Властелин колец»

Нил Гейман ответил Илону Маску на критику героев сериала «Властелин колец»Гейман припомнил Маску неудавшуюся покупку Twitter из-за критики сериала «Властелин колец»СюжетМасочный режим:

Писатель Нил Гейман в Twitter ответил основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску на критику героев сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Один из пользователей спросил у писателя, как тот относится к тому, что предпринимателю не понравилось шоу. В ответ Гейман припомнил неудачную попытку Маска купить Twitter.

«Илон Маск не приходит ко мне за советом о том, как провалиться с попыткой купить Twitter, а я не обращаюсь к нему за критикой фильмов, сериалов или литературы», — написал он.

Ранее Маск назвал почти всех мужских персонажей шоу придурками. «[Писатель Джон] Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж — трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», — написал он.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video. Книжная серия «Властелин колец» была экранизирована Питером Джексоном в начале 2000-х. В 2010-х режиссер также снял трилогию «Хоббит».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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