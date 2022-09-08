Оксана Акиньшина рассказала о состоянии нашего кино
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Оксана Акиньшина рассказала о состоянии нашего кино

Оксана Акиньшина рассказала о состоянии нашего кино
Актриса Оксана Акиньшина высказалась о будущем российского кинематографа. Звезда известных фильмов «Сестры» и «Стиляги», сериала «Контейнер», высказалась о том, в каком состоянии сегодня находится российское кино. Она уверена: никакого творческого дефицита нет. «С точки зрения творчества, наконец-то стало всего хватать, особенно это касается определенной прослойки стримингового кинематографа.
Будем надеяться, что талант молодых, жаждущих, активных, современных режиссеров, артистов и команд будет нам помогать развиваться и дальше», — приводит издательство «РИА ФАН» слова актрисы, сказанные ею в интервью «ТАСС». Сейчас Акиньшина снимается в новом фильме с рабочим названием «Каспер», а также продолжается работа над фильмом «Южный ветер» с участием Милоша Биковича.
# Шоу-бизнес Акиньшина Оксана
По материалам: z-aya

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