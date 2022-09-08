Ольгу Бузову высмеял известный журналист за танцы на шесте

Шахназаров открыто посмеялся над певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высмеял певицу и телеведущую Ольгу Бузову. «Оле дали возможность посчитать себя актрисой. У меня есть песня Ольги «Водица». Не знаю, стер я эту пародию или нет. А видели ее на пилоне? Как она танцует на пилоне. Плачут все стриптизерши мира. У них силикон из сисек вытекает», сказал Михаил Шахназаров.Как отметил Шахназаров, он в курсе возможного боя между Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой на ринге. «Ладно, Оля Бузова. Алина Загитова, которая выиграла все в спорте. И вот решили организовать бой между Бузовой и Загитовой. Оля будет в синем углу ринга. «Синий-синий иней лег на провода». Я не ханжа, ради бога. Эта новая культура уличных боев. Но мы очень отстали от Америки. Зачем их тащить на ринг», — заявил Шахназаров. Ранее в СМИ прошла информация о возможном бое на ринге между Бузовой и Загитовой. Сейчас обговариваются детали и гонорар звезд.