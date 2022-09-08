Ольгу Бузову высмеял известный журналист за танцы на шесте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольгу Бузову высмеял известный журналист за танцы на шесте

Ольгу Бузову высмеял известный журналист за танцы на шесте
Шахназаров открыто посмеялся над певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высмеял певицу и телеведущую Ольгу Бузову. «Оле дали возможность посчитать себя актрисой. У меня есть песня Ольги «Водица». Не знаю, стер я эту пародию или нет. А видели ее на пилоне? Как она танцует на пилоне. Плачут все стриптизерши мира. У них силикон из сисек вытекает», сказал Михаил Шахназаров.
Как отметил Шахназаров, он в курсе возможного боя между Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой на ринге. «Ладно, Оля Бузова. Алина Загитова, которая выиграла все в спорте. И вот решили организовать бой между Бузовой и Загитовой. Оля будет в синем углу ринга. «Синий-синий иней лег на провода». Я не ханжа, ради бога. Эта новая культура уличных боев. Но мы очень отстали от Америки. Зачем их тащить на ринг», — заявил Шахназаров. Ранее в СМИ прошла информация о возможном бое на ринге между Бузовой и Загитовой. Сейчас обговариваются детали и гонорар звезд.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Зачем стоять на автобусной остановке, если она сама может приехать к вам
Зачем стоять на автобусной остановке, если она сама может приехать к
Великобритания нашла способ резко увеличить добычу нефти и газа
Великобритания нашла способ резко увеличить добычу нефти и газа
Цена Terra Luna Classic выросла на 400% после активации механизма сжигания токенов
Цена Terra Luna Classic выросла на 400% после активации механизма
Филипп Киркоров бросился с пеной рта защищать Аллу Пугачеву
Филипп Киркоров бросился с пеной рта защищать Аллу Пугачеву
Ольгу Бузову высмеял известный журналист за танцы на шесте
Ольгу Бузову высмеял известный журналист за танцы на шесте
Молочников признался, почему его бросила Екатерина Варнава
Молочников признался, почему его бросила Екатерина Варнава
Светлана Лобода везде пролезет без мыла, заявила психолог
Светлана Лобода везде пролезет без мыла, заявила психолог
ЧП: Молодая мама закопала грудную дочь в могиле отца
ЧП: Молодая мама закопала грудную дочь в могиле отца
Компания Sony Music объявила об окончательном уходе из России
Компания Sony Music объявила об окончательном уходе из России
В Мосгоризбиркоме разделили программный код для подведения итогов онлайн-голосования 9-11 сентября
В Мосгоризбиркоме разделили программный код для подведения итогов
Чтобы уцелеть во время превращений личинки жука, ее бактерии-симбионты прячутся в специальные укрытия
Чтобы уцелеть во время превращений личинки жука, ее
Счастье и процветание: какие случайные находки привлекут в дом удачу
Счастье и процветание: какие случайные находки привлекут в дом удачу

Топ на сегодня

Екатерина Варнава тайно подала на развод
Екатерина Варнава тайно подала на развод
Россия отвергла закупку оружия из КНДР
Россия отвергла закупку оружия из КНДР
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже
Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 сентября 2022 года: сегодня следует сохранять выдержку
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 сентября 2022 года: сегодня следует

Еще по теме

Шахназаров высказался о зрителях Максима Галкина
Журналист обматерил Ксению Собчак за ее грехи
Вере Брежнева писклявая певица непопадающая в ноты, заявил Шахназаров
Ксения Собчак была бы никем, если бы не ее родители, заявил Шахназаров