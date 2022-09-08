Организаторы TOKEN2049 в Сингапуре проведут афтепати на крыше Marina Bay Sands

30 сентября в Сингапуре состоится ивент AFTER 2049 в качестве официального закрытия конференции TOKEN2049. Хедлайнерами мероприятия станут популярные диджеи.

В числе последних значатся исполнители: Carlita из Турции, DJ Tennis, а также Moojo, Mo-Shi и Leon из гонконгского сообщества Calamar Crew.

Вечеринка состоится на крыше культового здания острова-государства Marina Bay Sands.

Событие совпадает с проведением в Сингапуре этапа автогонок "Формула-1". Организаторы AFTER 2049 обещают в его ходе показать самые захватывающие моменты борьбы гонщиков за Гран-при.

"AFTER 2049 станет благодарностью нашему сообществу, партнерам и участникам, которые поддержали нас с первого дня. Мы рады представить несколько известных имен в электронной музыке наряду с восходящими азиатскими звездами", — заявил основатель TOKEN2049 Рафаэль Штраух.

Количество билетов ограничено. Приобрести их можно через сайт Resident Advisor с 13 сентября.

Напомним, конференция состоится 28-29 сентября. На ивенте выступит свыше 150 спикеров, ожидается, что TOKEN2049 посетит более 3000 человек.