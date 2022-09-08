Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
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Основной способ заработка россиян в соцсети обновили

Основной способ заработка россиян в соцсети обновилиСоцсеть «ВКонтакте» анонсировала кабинет с расширенной статистикой для авторов видео

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новые возможности для создателей контента, включая кабинет с расширенной статистикой для авторов видео. О следующем этапе глобального обновления мобильного приложения стало известно из пресс-релиза соцсети.

Отмечается, что кабинет автора позволит опытным и начинающим авторам видео глубже изучать потребности и вкусы своей аудитории, анализировать реакцию зрителя на контент и, таким образом, наращивать активность фолловеров. Благодаря новому инструменту авторы видео смогут смотреть статистику по всему контенту или отдельным роликам, узнавать количество и длительность просмотров, число уникальных зрителей, информацию о монетизации. Прием заявок на участие в бета-тестировании инструмента введется в «VK Видео».

«За восемь месяцев 2022 года с помощью наших инструментов авторы заработали фантастические три миллиарда рублей», — отметила СEO «ВКонтакте» Марина Краснова. Она также подчеркнула феноменальность пабликов, созданных вместе с авторами контента. По ее словам, они стали эффективным инструментом для монетизации контента или открытии своего дела.

Об обновлениях основных способов заработка для авторов контента рассказал директор по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Володин. По его словам, вдобавок к платной подписке VK Donut появятся разовые донаты, их можно будет отправить прямо под публикацией. Кроме того, пользователей ждет обновление партнерской программы, благодаря которому юзеры получать возможность увеличить свой заработок.

Также анонсированы новые возможности в историях и «VK Клипах». В историях появится раздел в рекомендациями, которые будет подбираться на основе интересов пользователя и его друзей. А «VK Клипы» запустят мобильные трансляции, представят улучшенный редактор вертикальных видео и добавят возможность публиковать ролики с веб-версии социальной сети.

Еще одно обновление коснется дизайна сообществ. Новое оформление позволит авторам проявить индивидуальность и персонализировать внешний вид паблика. На самом заметном месте будут показаны свежие и актуальные записи, к другим можно будет перейти в одно касание. Инфораздел станет лаконичным и подстроится под пользователей: новые юзеры увидят компактное описание, а подписчики смогут быстро перейти к контенту.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» представила еще одну часть глобального обновления — новый дизайн личного профиля. Он даст широкие возможности для самовыражения и упростит обмен информацией среди пользователей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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