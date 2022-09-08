Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович
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Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович

Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович
Актер Павел Прилучный долгое время крутил роман с Мирославой Карпович. Свадьба артиста и Зепюр Брутян стала одним из самых ярких звездных событий нынешнего года. Многие думали, что звезда «Мажора» свяжет себя узами брака с Мирославой Карпович. Но он повел под венец другую. После расставания с Агатой Муцениеце Павел Прилучный неожиданно для всех сошелся со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Тогда ходили слухи, что девушка долго подбивала клинья к актеру и чуть ли не стала поводом для распада семьи. Павел действительно часто появлялся вместе с Мирославой, даже познакомил с ней детей. Сейчас же Прилучный говорит, что они никогда не были парой — мол, это все происки журналистов. В интервью Надежде Стрелец звезда «Мажора» с теплотой отозвался о бывшей пассии, но не более.
Это удивило психолога Веронику Степанову, которая проанализировала его поступки и удивилась тому, как повел себя знаменитый актер. «Говоришь, Мира тебя спасла, помогла, а почему же ты на ней не женился? На армянской девочке женился, а на Мире нет. В чем дело? Значит, та смогла отстоять свои интересы, или у нее какие-то блага есть? Финансы, папа, может, какой-то крутой? А у Миры все поскромнее?» — вопрошает специалист. Степанова не скрывает, что людей, психотипа Прилучного, быстро переключается внимание с одной женщины на другую. Для них важна страсть, энергия, эмоции. Так и получилось с Мирославой, которая осталась у разбитого корыта. «Это переключение внимания, он молниеносно забывает женщин», — считает психолог. Веронику также удивили слова Павла о том, что его дети восхищаются Зепюр Брутян. По ее мнению, бывшей супруге Павла Агате Муцениеце неприятно слышать такое, как и любой женщине.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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