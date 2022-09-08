Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS

Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS

Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARSЗамглавы Пентагона Каль заявил, что США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS

США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, пообещал замглавы Пентагона Колин Каль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам», — заявил Каль.

Вашингтон регулярно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

SEC Таиланда пожаловалась в полицию на биткоин-биржу Zipmex
SEC Таиланда пожаловалась в полицию на биткоин-биржу Zipmex
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Эксперты НОМ назвали обстоятельным доклад главы ЦИК Памфиловой о подготовке к выборам
Эксперты НОМ назвали обстоятельным доклад главы ЦИК Памфиловой о
Игроки обрушили рейтинг Halo Infinite после публикации «дорожной карты»
Игроки обрушили рейтинг Halo Infinite после публикации «дорожной
Российский город частично остался без света
Российский город частично остался без света
"Показалось": подборка любопытных оптических иллюзий (15 фото)
"Показалось": подборка любопытных оптических иллюзий (15
По мнению Влада Кадони, Барзиков потерял лицо из-за Бухынбалтэ
По мнению Влада Кадони, Барзиков потерял лицо из-за Бухынбалтэ
Мария Максакова заявила, что дети забросили ее
Мария Максакова заявила, что дети забросили ее
Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву
Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву
Алла Пугачева вместе с дочерью посетила премьеру в Театре Наций
Алла Пугачева вместе с дочерью посетила премьеру в Театре Наций
Этери Тутберидзе едва не осталась без катка после поджога
Этери Тутберидзе едва не осталась без катка после поджога
Раскрыты сроки введения маркировки пива в России
Раскрыты сроки введения маркировки пива в России

Топ на сегодня

Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
Товарооборот между Россией и Китаем взлетел
Товарооборот между Россией и Китаем взлетел
Светлана Лобода заявила, что она была лучшей певицей в России
Светлана Лобода заявила, что она была лучшей певицей в России
Three Arrows Capital вывел $33 млн в stETH из пула ликвидности в Curve
Three Arrows Capital вывел $33 млн в stETH из пула ликвидности в Curve
В Совфеде рассказали о попытках США отбросить Россию назад
В Совфеде рассказали о попытках США отбросить Россию назад

Еще по теме

В США сочли достаточным число полученных Украиной РСЗО HIMARS
Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
В США заявили о росте поставок РСЗО HIMARS на Украину