Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили
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Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили

Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили

Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановлен, шестой — работает не на полную мощность. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире «России 24».

Накануне город оказался без электричества после массированного обстрела украинскими войсками, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС была снижена до 135 МВт.

«Сгенерированные мощности не могут выбрасываться в общую систему. Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме», — сказал Волга.

В марте после взятия Энергодара российскими военными АЭС перешла под их контроль. После этого ВСУ начали регулярно обстреливать район расположения станции и сам город. На станцию была направлена миссия инспекторов Международного агентства по атомной энергии.


# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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