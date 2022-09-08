По мнению Влада Кадони, Барзиков потерял лицо из-за Бухынбалтэ

Вадим Карасев

Влад Кадони, впрочем, как и остальные участники Дом-2 уверен, что Кристина Бухынбалтэ буквально загнала Ивана Барзикова под собственный каблук. Девушка постоянно лжет ему и всем остальным, придумывает несуществующие темы, чтобы заработать с их помощью, активно манипулирует и часто не держит своё слово. Телезрители считают, что Крис буквально управляет мужчинами.Как оказалось, в одном из эфиров ведущие решили снять с Крис бумажную корону, которую она сама себе, условно говоря, и нацепила. По мнению Кадони, Ваня буквально потерял лицо. Барзиков теперь живёт так, как того желает Кристина, а девушка в ответ на это даже свои вредные привычки бросать не желает.Более того, из-за Бухынбалтэ он совершенно перестал общаться с другими девушками, хотя это приносило ему радость. Даже с Анной Самониной они больше не друзья. Более того, после заявления Крис о том, что девушка ей неприятна, фанаты восприняли всю буквально и начали травить Аню в соцсетях, активно разнося про неё сплетни.