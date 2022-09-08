Почему полнолуние 10 сентября 2022 года называют Кукурузным, что можно и что нельзя делать в этот день

Осталось совсем немного времени до первого осеннего полнолуния, которое ожидается 10 сентября 2022 года. Оно носит название Кукурузное или Урожайное, поскольку проходит в дни сбора урожая и дает фермерам несколько дополнительных вечеров яркого лунного света, который помогает закончить сбор урожая. Это время называют мистическим или роковым, поскольку считается, что полная Луна оказывает влияние на все происходящие на Земле процессы. Они могут быть как позитивными, так и негативными, иногда кардинальным образом меняющими жизнь людей.

Как себя вести и что можно делать в роковое полнолуние 10 сентября 2022 года





Кукурузное полнолуние ожидается 10 сентября 2022 года, его пик придется на 12 часов 58 минут по московскому времени. Но уже накануне люди могут ощутить на себе его мощное влияние и столкнуться с беспокойством, перепадами настроения, излишним возбуждением или, наоборот, нарастающей депрессией.

Считается, что влияние полной Луны может быть негативным, а может быть использовано на пользу людей. Все зависит от внутренней энергетики, настроя и действий каждого человека.

В день полнолуния, а также в течение суток до его наступления и после рекомендуется не заниматься какими-то ответственными и сложными делами, не принимать важные решения, ограничить контакты с малоприятными и посторонними людьми. Желательно провести этот день с семьей или с близким человеком в спокойной домашней обстановке.

Во время полнолуния можно подумать о своей жизни, проанализировать ошибки, настроить себя на их исправление и позитивное завершение любых дел. Полнолуние — прекрасное время для загадывания и детальной прорисовки своих желаний. Существует множество ритуалов, при помощи которых вы можете это сделать.

В этот день также полезно заняться медитацией или каким-то творчеством. В полнолуние лучше всего получаются различные творческие шедевры, художники пишут потрясающие картины, поэты сочиняют выдающиеся стихи, даже у кулинаров в этот день получаются самые вкусные торты.

Что нельзя делать в день полной Кукурузной Луны





Помимо того, что в этот день следует ограничить любую ответственную работу и принятие важных решений, в полнолуние нежелательно также заниматься физическим трудом, работать в саду или огороде, нельзя пересаживать цветы — они не примутся.

В день полнолуния не следует решать какие-то важные финансовые вопросы, совершать крупные покупки, брать и давать деньги в долг. В идеале в этот день лучше вообще не прикасаться к деньгам.

Откажитесь от любых медицинских процедур, обследований, посещений врача — в полнолуние велика вероятность неправильной постановки диагноза, назначения неправильного лечения. Нельзя на этот день назначать плановые операции, даже посещение стоматолога лучше перенести на другой день.

Следите за своими эмоциями, не поддавайтесь провокациям, не вступайте в конфликты, не предавайтесь тоске и унынию. Все эти негативные эмоции могут усиливаться и приводить к непоправимым последствиям, о которых позднее придется пожалеть.

В дни полнолуния нужно особенно следить за питанием, не переедать, не употреблять жирную и острую пищу, отказаться от алкоголя.

Как нужно загадывать желание на полную Луну





Существует множество обрядов, связанных с полнолунием, в большинстве из них следует загадывать желание. Считается, что оно обязательно исполнится, хотя и не сразу.

Но прежде чем его загадывать, важно настроиться на энергию полной Луны. Для этого нужно вечером выйти на улицу и, прикрыв глаза, постоять несколько минут в лунном свете. В это время постарайтесь расслабиться и ни о чем не думать, представляя, как лунный свет проходит через каждую клеточку вашего организма. Это можно сделать и на балконе, если с него хорошо видна Луна.

После этого можно провести обряд на исполнение желания. Самый простой — написать желание на листе чистой бумаги, перевязать его зеленой ниткой или лентой, залить узелок воском горящей свечи и закопать под самым большим деревом в округе. Желание можно также нарисовать в виде картинки или образов.

Можно использовать и другие обряды для реализации мечты, произносить заклинания. Но главное, помнить: в них не должно быть частичек «не» или «ни» и плохих пожеланий другим людям, иначе это может обернуться негативными последствиями для вас.