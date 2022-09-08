Подборка забавных комиксов от карикатуриста из Чили (16 фото)
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Подборка забавных комиксов от карикатуриста из Чили (16 фото)

Коллекция Осень-ЗимаЧилийский карикатурист Карло Фердон смотрит на мир под своим особым углом . И свое мировоззрение он красноречиво передает в своих забавных комиксах, показывая привычные нам вещи с неожиданной стороны. Давайте с позитивом проведем пару минут и поглядим его работы.

Коллекция Осень-Зима


Спасение пчёл

Спасение пчёл
Рождение звезд

Рождение звезд
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Главное не победа, а участие?
Чёрная дыра

Чёрная дыра
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Собачий папа
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Ничего не делаю, но толстею
Не спится

Не спится
Мечты зонтика

Мечты зонтика
Марсианский курьер уже в пути

Марсианский курьер уже в пути
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С днём рождения!
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По материалам: триникси

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