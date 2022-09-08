Подборка забавных комиксов от карикатуриста из Чили (16 фото)
Сегодня, 14:50 Вадим Карасев
Чилийский карикатурист Карло Фердон смотрит на мир под своим особым углом . И свое мировоззрение он красноречиво передает в своих забавных комиксах, показывая привычные нам вещи с неожиданной стороны. Давайте с позитивом проведем пару минут и поглядим его работы.
Коллекция Осень-Зима
Спасение пчёл
Рождение звезд
Главное не победа, а участие?
Чёрная дыра
Собачий папа
Мир глазами кота - партия в боулинг
Сны банана
Ничего не делаю, но толстею
Не спится
Мечты зонтика
Марсианский курьер уже в пути
Противоположности притягиваются
С днём рождения!
Роды прошли успешно
Инь, ты куда уставился?
Коллекция Осень-Зима
Спасение пчёл
Рождение звезд
Главное не победа, а участие?
Чёрная дыра
Собачий папа
Мир глазами кота - партия в боулинг
Сны банана
Ничего не делаю, но толстею
Не спится
Мечты зонтика
Марсианский курьер уже в пути
Противоположности притягиваются
С днём рождения!
Роды прошли успешно
Инь, ты куда уставился?
По материалам: триникси