Подборка забавных комиксов от карикатуриста из Чили (16 фото)

Вадим Карасев

Чилийский карикатурист Карло Фердон смотрит на мир под своим особым углом . И свое мировоззрение он красноречиво передает в своих забавных комиксах, показывая привычные нам вещи с неожиданной стороны. Давайте с позитивом проведем пару минут и поглядим его работы.Коллекция Осень-ЗимаСпасение пчёлРождение звездГлавное не победа, а участие?Чёрная дыраСобачий папаМир глазами кота - партия в боулингСны бананаНичего не делаю, но толстеюНе спитсяМечты зонтикаМарсианский курьер уже в путиПротивоположности притягиваютсяС днём рождения!Роды прошли успешноИнь, ты куда уставился?