Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву
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Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву

Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву
У ведущего Владимира Соловьева заметили синяк после высказываний в адрес певицы Аллы Пугачевой. Владимир Соловьев всегда хорошо выглядит и никогда не позволяет себе появиться на экране в небрежном виде. Но сегодня телезвезда неожиданно продемонстрировал царапины и синяк на лице. Пользователи призадумались, уже не Пугачева ли исполнила свою угрозу. В слегка «помятом» виде Владимир Соловьев появился в эфир собственного YouTube-проекта «Полный контакт». Внимательные зрители сразу заметили, что лицо тележурналиста в мелких царапинах. А под левым глазом красуется небольшая ссадина. Когда журналисты обратились к нему за комментариями, то ведущий вечернего шоу послал их куда подальше. «Не ваше собачье дело!» — ответил разъяренный журналист.
В соцсетях, впрочем, строят версии произошедшего. И одна из них связана с недавним заявлением Аллы Пугачевой, которая хотела бы «набить морду одному человеку». Примадонна призналась в этом на торжественной линейке 1 сентября, когда привела на учебу Лизу и Гарри. Кому именно она адресовала эти слова, певица не уточнила. Но позже в ее соцсетях появился негативный пост о Соловьеве — он неоднократно критиковал лично ее и всю звездную семью, пишет URA.RU. Шуточные комментариями под публикацией заполонили соцсети. «Неужели Пугачева догнала?»; «Как-то странно. Пугачева хотела набить морду, Соловьев после этого появляется с подбитым глазом. Совпадение? Не думаю»; «Не уверен, что это связано, но история забавная», — пишут поклонники. Напомним, Владимир Соловьев профессионально занимается единоборствами. Несколько раз в блоге он показывал приемы и рассказывал, что нередко ходит в зал на тренировки и поддерживает себя в форме. К слову, в Сети до сих пор спорят, кому именно хотела «набить морду» Алла Пугачева. Кроме Владимира Соловьева, есть и другие кандидаты. Например, когда она уехала в Израиль, то о ней нелестно высказывался священник Андрей Ткачев. Также под раздачу может попасть Гоген Солнцев, критиковавший действия Примадонны. Есть версии и о телеведущем Михаиле Шахназарове — в эфирах он нередко язвит в отношении звезды и ее мужа.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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