Показали много нового геймплея Evil West — экшена про вампиров на Диком Западе

Вадим Карасев





Несколько недель назад разработчики Evil West сообщили неприятную новость для игроков, которые ждут проект: игра перенесена на 2 месяца. Выход Evil West должен был состояться в сентябре, а теперь релиз игры назначен на 22 ноября 2022 года.

Но разработчики из Flying Wild Hog и издательство Focus Entertainment активно делятся информацией об ожидаемом экшене про вампиров на Диком Западе. Представили новое видео по игре, которое показывает более 13 минут геймплея. В ролике можно видеть ранний уровень игровой кампании и битву с боссом.

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Напомним, Evil West можно будет проходить одному или в кооперативе. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.