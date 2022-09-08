"Показалось": подборка любопытных оптических иллюзий (15 фото)
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"Показалось": подборка любопытных оптических иллюзий (15 фото)

Озеро Какора, АвстралияГлаза часто любят нас обманывать. Особенно, когда мы смотрим такие хитрые фотографии. Без подсказки понять, что происходит будет довольно трудно. Но если как следует приглядеться, то подвох можно раскусить. Давайте поглядим подборку любопытных оптических иллюзий.

Озеро Какора, Австралия


Это озеро, в которое после паводка попало масло чайного дерева и заполнило неоднородную структуру дна. Результат — живописная картина, нарисованная кистями самой природы.

Мини-версия леса

Мини-версия леса
Эти миниатюрные леса находятся в Тасмании, Австралия, и выглядят как огромные деревья, но их высота всего 20 см! У них даже есть мини-валуны, трава и озёра.

Огненный фонтан

Огненный фонтан
Солнечный свет, который проходит через этот фонтан в Л’Акуиле, Италия, создаёт эффект, будто он выливает лаву из своей чаши.

Облака-цунами

Облака-цунами
Глаз природы

Глаз природы
В глубинах вод

В глубинах вод
В Лимбурге, Бельгия, была построена велосипедная дорожка, которая проходит прямо через воды большого пруда в природном заповеднике De Wijers. Её длина составляет 200 метров. У велосипедиста, проезжающего по этой дороге, есть шанс «окунуться в пруд с головой», так как лицо человека оказывается на одном уровне с водной гладью.

Рыбий глаз на камне? Нет, просто образование инея

Рыбий глаз на камне? Нет, просто образование инея
«Подводный город»

«Подводный город»
Любопытное отражение было сфоткано на реке Колорадо в Остине, штат Техас. Почти как город под водой.

В комментариях под снимком предполагают, что фото, обманывающее наше зрение, было сделано через стекло. Это обосновывается тем, что если делать снимок через стеклянную поверхность под определённым углом, то можно добиться эффекта нахождения двух предметов в одном пространстве. То есть происходит наложение одного отражения на другое.

Мёртвая ветка дерева напоминает голову льва

Мёртвая ветка дерева напоминает голову льва
Дерево не из нашей планеты

Дерево не из нашей планеты
Это фото гриба, который был снят снизу.

Тень от растения падает прямо на машину моего друга и создаёт эффект, будто это переводная наклейка

Тень от растения падает прямо на машину моего друга и создаёт эффект, будто это переводная наклейка
Биомасса напоминает нефтяное пятно

Биомасса напоминает нефтяное пятно
То ли скала, то ли гигантское каменное дерево, Египет

То ли скала, то ли гигантское каменное дерево, Египет
Листья растения напоминают сложенные руки в молитве

Листья растения напоминают сложенные руки в молитве
Затерянный мир

Затерянный мир
Корявые корни деревьев на Внешних берегах Северной Каролины выглядят как заблудшие души, поднимающиеся из глубин вод.
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По материалам: триникси

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