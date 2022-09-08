"Показалось": подборка любопытных оптических иллюзий (15 фото)

Вадим Карасев

Глаза часто любят нас обманывать. Особенно, когда мы смотрим такие хитрые фотографии. Без подсказки понять, что происходит будет довольно трудно. Но если как следует приглядеться, то подвох можно раскусить. Давайте поглядим подборку любопытных оптических иллюзий.Озеро Какора, АвстралияЭто озеро, в которое после паводка попало масло чайного дерева и заполнило неоднородную структуру дна. Результат — живописная картина, нарисованная кистями самой природы.Мини-версия лесаЭти миниатюрные леса находятся в Тасмании, Австралия, и выглядят как огромные деревья, но их высота всего 20 см! У них даже есть мини-валуны, трава и озёра.Огненный фонтанСолнечный свет, который проходит через этот фонтан в Л’Акуиле, Италия, создаёт эффект, будто он выливает лаву из своей чаши.Облака-цунамиГлаз природыВ глубинах водВ Лимбурге, Бельгия, была построена велосипедная дорожка, которая проходит прямо через воды большого пруда в природном заповеднике De Wijers. Её длина составляет 200 метров. У велосипедиста, проезжающего по этой дороге, есть шанс «окунуться в пруд с головой», так как лицо человека оказывается на одном уровне с водной гладью.Рыбий глаз на камне? Нет, просто образование инея«Подводный город»Любопытное отражение было сфоткано на реке Колорадо в Остине, штат Техас. Почти как город под водой.В комментариях под снимком предполагают, что фото, обманывающее наше зрение, было сделано через стекло. Это обосновывается тем, что если делать снимок через стеклянную поверхность под определённым углом, то можно добиться эффекта нахождения двух предметов в одном пространстве. То есть происходит наложение одного отражения на другое.Мёртвая ветка дерева напоминает голову льваДерево не из нашей планетыЭто фото гриба, который был снят снизу.Тень от растения падает прямо на машину моего друга и создаёт эффект, будто это переводная наклейкаБиомасса напоминает нефтяное пятноТо ли скала, то ли гигантское каменное дерево, ЕгипетЛистья растения напоминают сложенные руки в молитвеЗатерянный мирКорявые корни деревьев на Внешних берегах Северной Каролины выглядят как заблудшие души, поднимающиеся из глубин вод.