Пользователи сети обнаружили довольно противоречивый дизайн офисных кресел и принялись шутить на эту тему
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Пользователи сети обнаружили довольно противоречивый дизайн офисных кресел и принялись шутить на эту тему

Пользователи сети обнаружили довольно противоречивый дизайн офисных кресел и принялись шутить на эту тему

Рабочее место должно быть удобным практичным и настраивать на продуктивность. Но пользователи Твиттера обнаружили креативные офисные кресла, дизайн которых вызывает ну очень противоречивые чувства. А всё, что попадает в Твиттер, неизменно обрастает различными шутками, тем более в этом случае. Взгляните сами:

Пользователи Твиттера обнаружили мягко говоря необычный дизайн офисных кресел

Да, это гробы. К сожалению, первоисточник снимков нам найти не удалось, поэтому мы не можем точно сказать, только ли это концепт или он уже претворён в жизнь. Однако идея вызвала обсуждение.

Этот дизайн не мог не получить шутки


Вот так, кого-то в детстве ими пугали, а кто-то взял и придумал, как использовать идею.

Люди гадают, для кого такая офисная мебель может подойти


Это может быть очень метафорично


Люди вспоминают крылатые фразы



И придумывают свои слоганы

Функционал мебели вызывает вопросы


А недавно реакцию Твиттера вызвал батончик Твикс, который продаётся по одной палочке. Люди тоже обсуждали, как это назвать и что делать.

# Интересное
По материалам: twizz

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