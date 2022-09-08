Популярная телеведущая рассказала о переживаниях при разводе
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Популярная телеведущая рассказала о переживаниях при разводе

Популярная телеведущая рассказала о переживаниях при разводеТелеведущая Ирена Понарошку призналась, что чувствовала дикую боль при разводе

Популярная телеведущая Ирена Понарошку призналась, что чувствовала дикую боль во время развода с мужем музыкантом Александром Листом, известным как DJ List. О своих переживаниях при расставании с супругом она раcсказала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам ведущей, расставание с мужем после десяти лет совместной жизни заставило ее испытать дикую боль. Понарошку признала, что сначала хотела сохранить отношения всеми силами.

«Вы живете с человеком... вы привыкли, что в ванной два полотенца, две зубные щетки, в шкафу его одежда, в самолете он сидит рядом, осенью он "переобувает" вашу машину, снимает показания счетчиков, вы покупаете еду на двоих, смотрите вместе кино. Все это прорастает в ваше сознание и мозг считывает эти условия как привычные, а значит безопасные», — поделилась ведущая.

Она призналась, что очень переживала, когда привычный порядок изменился. «А мы думаем (…) ну, раз так больно, то точно же любовь, судьба! Надо срочно склеить все, что разбито, суперклеем, замазать трещины герметиком и молиться, чтобы не развалилось» — рассказала Понарошку.

По словам ведущей, ей стало легче, когда она узнала, что эти ощущения во многом были обусловлены крушением динамических стереотипов, то есть привычек. Она добавила, что боль от расставания прошла после того, как у нее сформировались новые привычки.

О разводе Понарошку с мужем стало известно в августе 2020 года. Сообщалось, что инициатором развода стала сама ведущая.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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