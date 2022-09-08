Посол России в Канаде оценил призывы удержать турбины для «Северного потока»

Вадим Карасев

Посол России в Канаде назвал абсурдными призывы удержать турбины для «Северного потока»

Призывы «Канадского украинского конгресса» (Ukrainian Canadian Congress, внесен Минюстом России в перечень нежелательных организаций) к властям страны о высылке российских дипломатов и удержании турбин для газопровода «Северный поток» являются абсурдными и противоречащими интересам канадцев. Такую оценку дал посол России в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.