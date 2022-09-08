Пранкер Лексус раскрыл свои эмоции во время розыгрышей политиков
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Пранкер Лексус раскрыл свои эмоции во время розыгрышей политиков

Пранкер Лексус раскрыл свои эмоции во время розыгрышей политиковПранкер Лексус заявил, что во время розыгрышей политиков надо быть компетентными

Пранкер Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров) рассказал, что чувствует во время розыгрышей политиков. Свои эмоции от пранков он раскрыл в беседе с изданием «ФедералПресс».

«Просто концентрируешься на разговоре и на собеседнике, ничего в этом страшного нет. Он такой же человек, как ты: такие же руки, ноги. Просто надо быть компетентным и знать, о чем ты с ним будешь говорить, и быть ему интересным», — отметил пранкер.

Лексус также подчеркнул, что считает их с коллегой Вованом (настоящее имя — Владимир Кузнецов) пранки полезными для общества. «Я думаю, что мы помогаем нашим слушателям. Мы публикуем общественно-важную информацию. И людям это интересно. И государство при этом в стороне не останется в том числе», — высказался он.

Ранее пранкер Вован рассказал, как им удается дозвониться до политиков. По его словам, пранкеры договариваются о звонке через официальный офис в письменной форме. Он подчеркнул, что письма должны быть оформлены правильно и написаны дипломатическим языком.

Вован и Лексус — российские пранкеры, которые разыгрывают известных политиков и деятелей культуры. Они увлеклись политическими пранками в 2014 году. В числе их жертв — бывший президент США Джорд Буш, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, мэр Киева Виталий Кличко, президент Белоруссии Александр Лукашенко, бывший президент Украины Петр Порошенко, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, писательница Джоан Роулинг, певец Элтон Джон, писатель Стивен Кинг и многие другие.

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По материалам: lenta.ru

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