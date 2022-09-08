Представителей каких знаков зодиака ждет финансовый успех в сентябре по мнению Павла Глобы

Сентябрь — сложный месяц, ознаменованный несколькими астрологическими событиями: переходом Венеры в Деву, затем в Весы, ретроградным движением Меркурия, урожайным полнолунием. Все эти события могут по-разному отразиться на финансовой сфере. Астролог Павел Глоба рассказал, представители каких знаков окажутся наиболее подвержены негативному влиянию, а каких в сентябре ждет финансовый успех.

Овен





По мнению Павла Глобы, многие представители этого знака в сентябре будут раздражительны и агрессивны, что может негативно отразиться на их финансовых делах. Овнам следует контролировать свои эмоции, чтобы удержать необходимый баланс своих сил и возможностей.

Телец





У Тельцов наступает не лучшее время для излишней активности. Им важно избегать перегрузок и стресса, чтобы негативное влияние астрологических событий не отразилось на их финансовом благополучии. Старайтесь избегать посторонней помощи в делах — она может сказаться на ваших доходах. Положитесь на собственные силы.

Близнецы





Близнецам не рекомендуется в сентябре совершать крупные финансовые операции — они могут оказаться неудачными. Лучше провести этот месяц в отдыхе, уделив больше внимания близким и вкладывая деньги в благополучие семьи.

Рак





Раков ждут успехи в профессиональной сфере, удачные сделки и хорошая прибыль в новых проектах. Затянувшиеся финансовые тяжбы и решение денежных вопросов имеют все шансы завершиться положительно. Получая прибыль, старайтесь быть щедрыми, не скупитесь на подарки родным.

Лев





Львы относятся к тем счастливчикам, которых в сентябре буквально накроет финансовой волной. Деньги будут сами идти к вам в руки и все материальные проблемы для вас закончатся. Вам не придется больше экономить и считать каждую копейку.

Дева





В сентябре Павел Глоба не советует Девам ввязываться в сомнительные финансовые операции, рисковать и прислушиваться к советам посторонних людей. Также не следует начинать новые проекты и заключать договоры. Доверьтесь своей интуиции и занимайтесь текущими делами — они принесут больше прибыли.

Весы





Весы в сентябре окажутся на волне финансового успеха, им будет везти буквально во всем, за что бы они не взялись. Деньги начнут течь рекой, главное, правильно распорядиться этим потоком. Любые вложения и инвестиции окажутся удачными, если будете четко представлять их конечную цель.

Скорпион





В сентябре Скорпионы будут демонстрировать цепкую хватку в финансовых вопросах. Это поможет им правильно сбалансировать свои возможности и открыть для себя новые денежные потоки. Удачной окажется смена работы или профессиональной деятельности, а также любые крупные покупки.

Стрелец





В сентябре у Стрельцов откроется второе дыхание. Они будут уверенно использовать свои возможности для обеспечения финансовой стабильности. Все новые проекты будут легко удаваться и приносить прибыль. Старайтесь сохранять за собой инициативу и не привлекать посторонних людей в свои дела.

Козерог





У Козерогов начинается активный период в профессиональной деятельности, что повлечет за собой успехи во всех делах и значительное увеличение доходов. Ваши усилия и трудолюбие не пропадут даром, бизнес будет успешно развиваться, и вы сможете обеспечить себе и своей семье тот уровень жизни, о котором мечтали.

Водолей





Водолеям следует правильно расставить приоритеты и сконцентрировать свое внимание на самых важных делах. Это поможет добиться высоких результатов в бизнесе и значительно увеличить доходы. Старайтесь не отступать от намеченного плана и не рисковать, используйте старые наработки и уверенно идите вперед, к успеху. Сентябрь обещает вам удачный финансовый взлет.

Рыбы





Рыбам в сентябре улыбнется удача: им посчастливится неожиданно стать обладателями крупной суммы денег. Но вы сможете ее сохранить и преумножить только в том случае, если не будете расслабляться и допускать ненужные траты. Постарайтесь сделать выгодные вложения на перспективу.