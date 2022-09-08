Представители 28 стран участвуют в фестивале Grand Skate Tour — 2022

Вадим Карасев

Спортсмены из 28 стран участвуют в международном фестивале экстремальных видов спорта Grand Skate Tour — 2022, который проходит с 2 по 11 сентября в Москве на ВДНХ, сообщает "Газета.Ru".

Об участии спортсменов из 28 стран рассказал президент Федерации скейтбординга России, посол Международной федерации скейтбординга (World Skate) Илья Вдовин.

"В эти выходные, 10 и 11 сентября, состоится основная часть соревнований по скейтбордингу в дисциплине Street, на которую приехали участники из 28 стран. В эти дни наша площадка будет забита катающимися и зрителями. В воскресенье в 16.00 начинаются финалы — это самое интересное. Не верится самому, что получилось всем выдать визы, взять билеты, проработать логистику. В этом году Grand Skate Tour — это, возможно, самое интересное и самое большое молодежное спортивное городское мероприятие в мире", - сказал Вдовин.

По его словам, было непросто убедить иностранцев приехать в столицу России, но результат превзошёл самые смелые ожидания.

"Нам удалось убедить людей, в том числе и Матиаса Дель Ольо, который был в финале ЧМ в этом году, и Пэта Даффи — легенду американского скейтбординга. Некоторые люди из Европы приехали. Однако акцент мы делаем на тех странах, которые только развивают скейтбординг", - отметил Вдовин.

Президент Федерации скейтбординга России заявил о негласной поддержке фестиваля в Москве со стороны международной федерации.

"Это мероприятие поддерживает Международная федерация скейтбординга (World Skate). Гласно поддерживать это мероприятие она не может, потому что есть пресловутое решение по России. Хотя она сначала допустила нас [до международных соревнований], но в апреле это решение пришлось утяжелить и не допустить", — сообщил Вдовин.

Фестиваль проходит с 2 по 11 сентября в Москве на площадках на ВДНХ. Вдовин выразил надежду, что мероприятие понравится правительству Москвы и станет ежегодным. Кроме того, он заявил о необходимости расширять географию фестиваля на другие регионы России.