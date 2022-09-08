Приметы и поверья на 8 сентября 2022 года в день Павла-рябинника

8 сентября 2022 года, когда отмечают сразу несколько народных праздников, есть свои приметы и поверья. Этот день в народном календаре обозначен, как Павел-рябинник, Наталья-овсяница и Адрианов день. В старину полагали, что 8 сентября нужно отправиться в лес по грибы. Одной из традиций дня считается сбор рябины, из которой наши предки делали морсы на зиму, а сейчас принято замораживать.

Народные приметы на 8 сентября 2022 года

Название праздника очень символичное. Именно 8 сентября убирали урожай овса и готовили из него всевозможные блюда. Каши, печенье и кисель из свежего овса были на столе крестьян, которые вечером приходили уставшие домой с поля. Практически каждый народный праздник сопровождается приметами, и 8 сентября 2022 года не исключение.

Если утро было холодным, то начинали готовиться к ранней зиме. Смотрели на такие деревья, как дуб и береза и если на них еще есть листья, то значит зима будет морозной. По количеству рябины в день Натальи-овсяницы определяли когда будет зима: если урожай щедрый, то холода будут ранние.





По сложившейся традиции, в Адрианов день ходили в лес за опятами. Если грибов много — значит осень будет холодной, а если их почти нет, то теплой. Радовались туману на утренней заре 8 сентября 2019 года, потому что он был предвестником тепла и чем он более плотный, тем больше солнечных дней еще будет. Но если в этот день на траве будет иней, то уже скоро похолодает.

Поверья на 8 сентября 2022 года, в день Павла-рябинника

Многие приметы и поверья подобных праздников с годами затерялись, но наши предки старались передавать свои знания из поколения в поколение. Благодаря этому определенное наследие сохранилось до наших дней. Старались 8 сентября приносить в дом ветку рябины и ставить ее в вазу с водой: это служило своеобразным оберегом семьи от ссор и размолвок.





В этот день женщины молились Святой Наталье, просили о счастливой судьбе и хорошем муже. Те, что замужем, хотели прочный брак, а незамужние — встретить суженого. Если 8 сентября на свет рождалась девочка, то ее называли Натальей. Люди верили, что если дать младенцу имя святого, память которого чтят в день его рождения, то это поможет ему прожить долгую жизнь.





Для того, чтобы родные и близкие были здоровы весь год, в Адрианов день традиционно выпивали стакан рябинового вина.

Интересное поверье, которое повествует, что крестик из рябиновых веток — лучший способ защитить себя от всего злого и недоброго, связан с праздником Натальи-овсяницы: его нужно было делать именно в этот день.

Плохой приметой было не выкосить овес на поле до Павла-рябиника — это предвещало слезы девушкам в семье.