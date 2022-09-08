Принц Чарльз сделал первое заявление в статусе короля Великобритании. Он взял себе имя Карл III
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Принц Чарльз сделал первое заявление в статусе короля Великобритании. Он взял себе имя Карл III

Принц Чарльз сделал первое заявление в статусе короля Великобритании. Он взял себе имя Карл III

Принц Чарльз, который объявлен новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II, сделал первое заявление на этом посту. Текст заявления опубликован Букингемским дворцом.

Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине любимого Государя и всеми любимой Матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться всем королевством и странами Содружества, а также бесчисленным количеством людей по всему миру. В этот период траура и перемен я и моя семья будем утешены и поддержаны нашим знанием об уважении и глубокой привязанности, которыми так широко пользовалась королева.

 

 

Премьер-министр Лиз Трасс также сообщила, что король взял себе имя Карл III (King Charles III — по традиции Чарльз переводится в Карла).



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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