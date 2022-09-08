Принц Чарльз сделал первое заявление в статусе короля Великобритании. Он взял себе имя Карл III

Вадим Карасев

Принц Чарльз, который объявлен новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II, сделал первое заявление на этом посту. Текст заявления опубликован Букингемским дворцом.

Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине любимого Государя и всеми любимой Матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться всем королевством и странами Содружества, а также бесчисленным количеством людей по всему миру. В этот период траура и перемен я и моя семья будем утешены и поддержаны нашим знанием об уважении и глубокой привязанности, которыми так широко пользовалась королева.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Премьер-министр Лиз Трасс также сообщила, что король взял себе имя Карл III (King Charles III — по традиции Чарльз переводится в Карла).





Надя Бесчетникова