Принц Чарльз стал королем Великобритании

Вадим Карасев

После смерти королевы Елизаветы II Букингемнский дворец выпустил официальное заявление, в котором говорится, что королем Великобритании становится 73-летний принц Чарльз, старший сын Елизаветы II.

Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра,

— говорится в заявлении о принце Чарльзе и его супруге Камилле.





Принц Уэльский незамедлительно объявляется королем, хотя его официальная коронация еще некоторое время не состоится. Ожидается, что сегодня Чарльз проведет свою первую аудиенцию у премьер-министра.

В последнее время Чарльз часто заменял Елизавету II на официальных мероприятиях. В этом году принц Чарльз также впервые зачитал тронную речь о законодательных планах правительства. Королева Елизавета II не принимала участия в церемонии открытия сессии парламента по состоянию здоровья.

Надя Бесчетникова