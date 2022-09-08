Прохор Шаляпин рассказал о конфликте Аллы Пугачевой и Владимира Соловьева

Певец Прохор Шаляпин ввязался в скандальную историю. Музыкант Прохор Шаляпин заявил, что певица Алла Пугачева не причастна к синякам, которые появились на лице у телеведущего Владимира Соловьева. «Девяностые закончились, слава богу. Вообще значение Аллы Борисовны в российском шоу-бизнесе преувеличено. В 80-х и 90-х это была великая женщина, поющая прекрасные песни. Но сегодня немножко переоценен ее вес. И ее позиция по отношению к серьезной ситуации, которая происходит, немножко неуместна», сказал Прохор Шаляпин.По словам Шаляпина, вокруг Примадонны развернули самую настоящую вакханалию. Если Примадонне что-то не нравится, то она может спокойно уехать, где ей будет лучше. Сам певец не разделяет взглядов звезды. Он считает, что Соловьев прав. Не в этой ситуации Примадонне высовываться и учить людей жизни, сообщает МК.ru. Напомним, что Пугачева обещала набить морду одному человеку после возвращения в Россию. Все подумали, что речь о Соловьеве. Позже на его лице появились непонятные синяки.