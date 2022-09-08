Прохор Шаляпин сравнивает молодую пассию с пожилой женой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прохор Шаляпин сравнивает молодую пассию с пожилой женой

Прохор Шаляпин сравнивает молодую пассию с пожилой женой
Новая пассия певца Прохора Шаляпина в бешенстве. Новая возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан взбесилась, когда узнала, что ее сравнивают с умершей женой артиста Татьяной-Клаудией Дэвис. Напомним, артист женился на ней в июле прошлого года, а в сентябре уже овдовел. Гражданка Канады не перенесла последствий коронавируса. Спустя уже полгода он закрутил роман с Ольгой Сан, познакомившись с ней в подземном переходе.
Ее часто сравнивают с покойницей фолловеры, ведь обе женщины блондинки. Да и Прохор Шаляпин находит между ними внешнее сходство. Это неизменно выводит из себя его избранницу. «Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно», — сказала Ольга Сан 5-tv.ru.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

Последние новости

Что нельзя делать 11 сентября 2022 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, есть ли пост
Что нельзя делать 11 сентября 2022 года, в день Усекновения главы
Voyager Digital проведет аукцион по продаже активов
Voyager Digital проведет аукцион по продаже активов
В Госдуме запустят образовательную программу для членов молодёжного парламента
В Госдуме запустят образовательную программу для членов молодёжного
Екатерина Варнава тайно подала на развод
Екатерина Варнава тайно подала на развод
Евгений Петросян возмущен клеветой в свой адрес
Евгений Петросян возмущен клеветой в свой адрес
Прохор Шаляпин сравнивает молодую пассию с пожилой женой
Прохор Шаляпин сравнивает молодую пассию с пожилой женой
Валерия вместе с внучкой залезла в сухой бассейн
Валерия вместе с внучкой залезла в сухой бассейн
Настя Ивлеева рассказала о воссоединении с Элджеем
Настя Ивлеева рассказала о воссоединении с Элджеем
Американцы высмеяли пресс-секретаря Байдена из-за «Северного потока»
Американцы высмеяли пресс-секретаря Байдена из-за «Северного потока»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 07.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 07.09.2022 (15 фото)
7 платьев на выход и на каждый день, чтобы поймать винтажный вайб Венецианского кинофестиваля
7 платьев на выход и на каждый день, чтобы поймать винтажный вайб
Готовят продолжение Souls-like экшена Remnant: From The Ashes
Готовят продолжение Souls-like экшена Remnant: From The Ashes

Топ на сегодня

"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с
Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
Описана реакция иностранцев на волну переезда новых русских за границу в 1990-х
Описана реакция иностранцев на волну переезда новых русских за
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских

Еще по теме

Прохор Шаляпин привел другую женщину в квартиру своей любовницы
Любовница Прохора Шаляпина очнулась в луже крови
Новая пассия Прохора Шаляпина рассказала о работе на шоу «Дом 2»
Невеста Прохора Шаляпина пережила клиническую смерть