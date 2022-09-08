Прохор Шаляпин сравнивает молодую пассию с пожилой женой

Новая пассия певца Прохора Шаляпина в бешенстве. Новая возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан взбесилась, когда узнала, что ее сравнивают с умершей женой артиста Татьяной-Клаудией Дэвис. Напомним, артист женился на ней в июле прошлого года, а в сентябре уже овдовел. Гражданка Канады не перенесла последствий коронавируса. Спустя уже полгода он закрутил роман с Ольгой Сан, познакомившись с ней в подземном переходе.Ее часто сравнивают с покойницей фолловеры, ведь обе женщины блондинки. Да и Прохор Шаляпин находит между ними внешнее сходство. Это неизменно выводит из себя его избранницу. «Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно», — сказала Ольга Сан 5-tv.ru.