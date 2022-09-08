Пушков ответил «готовой воевать» с Россией Польше
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Пушков ответил «готовой воевать» с Россией Польше

Пушков ответил «готовой воевать» с Россией ПольшеСенатор Пушков заявил, что история ничему не научила готовую воевать с Россией Польшу

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале ответил «готовой воевать» с Россией Польше после того, как в Варшаве оценили риск войны с Москвой в ближайшие годы.

«Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту», — отметил сенатор.

Ранее замминистра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что правительство страны оценивает риск войны с Россией в ближайшие три-десять лет как высокий, поэтому хочет увеличить финансирование армии и перевооружить ее. По его словам, указанное время следует использовать для усиления вооруженных сил Польши. Он добавил, что властям страны необходимо решить вопрос с финансированием армии как можно быстрее.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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