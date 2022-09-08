Раскрыты сроки введения маркировки пива в России
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Раскрыты сроки введения маркировки пива в России

Раскрыты сроки введения маркировки пива в России«Известия»: маркировка пива и пивной продукции может начаться с 1 марта 2023 года

Маркировка пива и пивной продукции может начаться с 1 марта 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственную комиссию по профилактике правонарушений, возглавляемой главой МВД России.

Отмечается, что окончательное решение о сроках старта маркировки будет принято правительством России.

Свое предложение члены комиссии объясняют ростом смертности от некачественных алкогольных напитков. В документе отмечается, что несмотря на принимаемые меры, на рынке алкогольной продукции по-прежнему присутствует теневой сегмент, а его непосредственные участники пытаются адаптироваться под текущее госрегулирование.

В Минпромторге сообщили, что крупнейшие производители уже подтвердили свою готовность к старту обязательной маркировки в 2023 году. Тем не менее, на данный момент в ведомстве исходят из того, что на март следующего года запланирован только старт регистрации участников оборота пивной и слабоалкогольной продукции в информационной системе маркировки.

Ранее директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что в России введут обязательную маркировку воды для детского питания. Чиновница объяснила, что эта мера вызвана злоупотреблениями со стороны некоторых производителей, которые игнорируют повышенные требования для детской воды и продают под ее видом обычную.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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