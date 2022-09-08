Растения-мужегоны: какой домашний цветок может разрушить даже крепкий брак

К выбору комнатного растения необходимо подходить с особой осторожностью. Некоторые домашние цветы способны ухудшить отношения между супругами и разрушить даже самый крепкий брак.

Какие цветы могут разрушить брак

Гибискус





Одиноким женщинам этот цветок поможет стать более притягательными для сильного пола. Если начнутся отношения, то они окажутся страстными, но быстро закончатся. Считается, что гибискус выгоняет из дома мужчин, а также снижает их либидо. Не рекомендуется держать такой цветок в доме и семейной паре, потому что рано или поздно их брак будет разрушен.

Диффенбахия





Наличие в доме этого цветка может негативным образом сказаться на мужском здоровье: он может привести к проблемам с потенцией. Сок этого растения очень ядовит и при его испарении может возникать сильная мигрень, а при попадании на кожу появятся ожоги. Он очень опасен для животных, которые любят что-нибудь погрызть, и может привести к летальному исходу.

Традесканция





Этот цветок способен впитывать в себя весь негатив, но когда его накапливается слишком много, он начинает отражать его окружающим. Все это негативным образом сказывается на членах семьи. Люди могут испытывать постоянный страх, тревогу, беспокойство и дискомфорт. Такая атмосфера в доме только разрушает отношения, у пары начинают появляться разногласия, ссоры, конфликты, которые в конечном итоге могут привести к расставанию.

Сциндапсус





Суеверия говорят о том, что этот цветок может высасывать из мужчин их силу и снижать либидо. Кроме того, он считается символом одиночества, об этом говорят даже листья, которые растут на большом расстоянии друг от друга. Одиноким девушкам нельзя держать в доме такой цветок, иначе они никогда не повстречают на своем пути вторую половинку.

Папоротник





Этому цветку еще с давних времен приписывали негативные свойства. Папоротник поглощает кислород и выделяет углекислый газ, из-за чего жители дома могут ощущать усталость и сонливость. У мужчин цветок будет «забирать» энергию и силы, делая их слабыми.

Монстера





Данное растение нельзя держать в спальне, иначе оно может «выгнать» супруга из дома. Этому феномену есть свое объяснение. Сок этого растения очень токсичен, а накануне дождя монстера начинает испарять влагу, что, в свою очередь, может вызывать мигрень, бессонницу, тревогу и раздражительность. Если мужчина все время плохо себя чувствует в доме, то ему больше не захочется туда возвращаться.

Циссус





Из-за того, что у растения одиночно расположены листья, оно считается мужегоном. Раньше люди верили, что оно может высасывать из мужчин их силу и энергию. Особую опасность представляют следующие разновидности цветка: полосатый, арктический и ромболистный.

Плющ





С этим цветком связано много разных поверий. Согласно одному из них, девушка, в доме которой есть этот цветок, не сможет выйти замуж. Плющ будет «отгонять» от нее возможных кандидатов на роль супруга. Замужним женщинам тоже не рекомендуется держать в доме плющ. Чем пышнее он разрастается, тем сильнее и быстрее вытягивает мужскую энергию. Это может привести к разрыву отношений и даже к разводу.

Кактус





Согласно приметам, женщина, которая занимается выращиванием кактусов, никогда не сможет выйти замуж. В ее доме не будут задерживаться мужчины. Кактус также может ухудшить отношения между родственниками и супругами. В некоторых случаях он может и вовсе привести к разводу.