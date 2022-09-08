Разработчики BNB Chain запустят решение для масштабирования с нулевым разглашением

Команда BNB Chain сообщила о запуске решения zkBNB на базе доказательства с нулевым разглашением. Технология улучшит пользовательский опыт и метрики масштабирования, включая число транзакций в секунду.

We're excited to announce a significant breakthrough for #BNBChain scaling and ZK innovation.



Introducing #zkBNB an industry leading zero-knowledge proof based scaling solution providing:



🔸Advanced Scalability

🔸Transaction Speed

🔸Faster Finality

🔸Unmatched Security



[1/9]🧵 pic.twitter.com/jdIa3M8OlK — BNB Chain (@BNBCHAIN) September 7, 2022

«Цель zkBNB — поддерживать безопасность на базовом уровне. Сеть использует ZK SNARKs для увеличения TPS, более быстрой завершенности, снижения транзакционных издержек и масштабируемости, подобной которой раньше не было в отрасли», — говорится в сообщении.

zkBNB разгрузит мемпул, что поспособствует улучшению функционирования dapps. Команда рассчитывает, что на базе блокчейна появятся инновационные проекты в сфере GameFi и cоцсетей.

Для разработчиков NFT сеть предоставит набор встроенных API и маркетплейс. Это позволит исключить прямое взаимодействие со смарт-контрактами и не беспокоиться о безопасности.

zkBNB поддерживает токены стандартов BEP20/BEP721/BEP1155 и их переводы в BNB Chain.

Также появится аналог ENS в сети Ethereum.

2 сентября разработчики запустили тестнет zkBNB. Мейннет ожидается до конца года.

По данным DeFi Llama, BNB Chain занимает второе место по объему заблокированных активов с показателем $7,33 млрд. Для сравнения, в Ethereum TVL составляет $51,77 млрд.

Напомним, в марте 2022 года Mina Protocol запустил ориентированный на приватность блокчейн с использованием zk-SNARKs.

Позднее Polygon представил сервис идентификации на базе доказательств с нулевым разглашением

В июле команда Matter Labs анонсировала запуск в ноябре решения zkSync 2.0 в основной сети Ethereum для ограниченного круга пользователей.

Ранее основатель второй по капитализации криптовалюты Виталик Бутерин назвал технологию ZK-Rollups центральным элементом концепции масштабирования блокчейна.

Глава Binance Чанпэн Чжао в июле сообщил, что поддерживаемая компанией BNB Chain с 2020 года обработала свыше 2,4 млрд транзакций. В сети развернуто более 1200 проектов.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.