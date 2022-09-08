Рики Мартин подал в суд на племянника и требует с него 20 млн долларов. Ранее мужчина обвинил певца в домогательствах
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Рики Мартин подал в суд на племянника и требует с него 20 млн долларов. Ранее мужчина обвинил певца в домогательствах

Рики Мартин подал в суд на племянника и требует с него 20 млн долларов. Ранее мужчина обвинил певца в домогательствах

Рики Мартин подал в суд на своего племянника, ранее обвинившего его в изнасиловании, преследовании и домогательствах. Музыкант же обвинил родственника в вымогательстве, злонамеренном судебном преследовании и причинении ущерба репутации, и потребовал компенсацию в размере 20 млн долларов. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

Санчес, который является сыном сестры Рики Мартина, сообщил, что у них с музыкантом были "романтические отношения на протяжении семи месяцев", а после того, как они закончились, Мартин якобы "не смог с этим смириться" и начал преследовать его. После его обвинений музыканту грозило до 50 лет тюрьмы.

Позже Санчес добровольно отказался от иска в адрес певца, и под присягой признал, что никогда не подвергался сексуальному насилию со стороны Мартина. Однако музыкант понес большой ущерб: из-за скандала он лишился многомиллионных контрактов. Кроме того, пострадала его репутация. Слава богу, заявления оказались ложными, но я скажу вам правду. Это было очень больно. Это было разрушительно для меня, для моей семьи, для моих друзей. Никому такого не пожелаю, — прокомментировал ситуацию Мартин и пожелал своему племяннику всего наилучшего. Певец добавил, что хочет, чтобы он "нашел помощь и смог начать новую жизнь" и "не причинил никому вреда".

Напомним, за последнее время это уже не первый скандал, связанный с именем Рики Мартина. Ранее на музыканта подала в суд его бывшая помощница. Женщина заявила, что "фактически спасла его", когда карьера певца была под угрозой, а он не выплатил ей комиссионные от своих доходов, как они договаривались. Она добавила, что музыкант плохо с ней обращался и создавал "токсичную рабочую атмосферу".


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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