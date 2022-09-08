Россиянка во сне задушила двухмесячную дочь
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Россиянка во сне задушила двухмесячную дочь

Россиянка во сне задушила двухмесячную дочьВ Санкт-Петербурге женщина во сне задушила двухмесячную дочь

В Санкт-Петербурге женщина во сне задушила свою двухмесячную дочь. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудников правоохранительных органов на место вызвал отец новорожденной. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти на теле ребенка. Уточняется, что семья погибшей девочки благополучная и не стоит на учете.

Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Когда мать девочки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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