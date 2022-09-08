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Российский город частично остался без света

Российский город частично остался без света«Россети Центр»: более 10 улиц в Белгороде остались без электричества из-за аварии

Более десяти улиц в Белгороде, нескольких поселков в Белгородском районе из-за аварии остались без электроснабжения. Об этом ТАССсообщили в едином контакт-центре «Россети Центр».

«Аварийное отключение, город Белгород улицы: Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярева, Катукова, Кирпичная, 5-го августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы до 8 часов 30 минут», — приводит агентство слова ведомства.

Из-за аварии частичное отключение света произошло не только в самом российском городе, но и в нескольких населенных пунктах Белгородского района. На месте проводятся работы, восстановить электроснабжение в районе планируется к 10:00 по московскому времени.

16 августа в Краснодаре около двух тысяч жителей остались без электричества из-за повреждения кабеля. Без света остались улицы: Старокубанская, Уральская, Селезнева, Сормовская.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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