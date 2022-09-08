Счастье и процветание: какие случайные находки привлекут в дом удачу

Многие люди нередко находят вещи, которые кто-то случайно обронил. Некоторые из них могут послужить настоящим талисманом, ведь они способны привлечь в жизнь человека большой успех. Их желательно забирать к себе домой и прятать в укромном месте, тогда получится обрести счастье.

Какие находки помогут привлечь в дом успех и удачу

Старые ключи





Старинные ключи хранят в себе сильную энергетику и могут послужить символом изобилия. Однако найдя такой ключ на дороге, не стоит спешить брать его голыми руками. Необходимо подобрать его либо платочком, либо перчаткой. Принеся находку домой, первым делом ключ нужно засыпать солью, -это поможет очистить его от чужой энергии. После этого ключ следует взять в руки и зажать в кулак, а потом повесить в укромном месте, желательно возле двери.

Пуговицы

Тех, кто найдет на дороге пуговицу, ждут приятные известия. Чем больше ее размер, тем больше удачи она может принести. Из такой находки лучше всего сделать талисман, который будет защищать от порчи, сглаза и всего плохого, что могут сделать завистники. В отверстия пуговицы необходимо протянуть алую нить и закрепить ее на одежде. Если всегда носить талисман с собой, можно притянуть в свою жизнь удачу и оградить себя от негатива.

Старинные монеты





Не всегда следует подбирать на своем пути монеты. Но если попалась старинная монета, которая уже давно вышла из обихода, то она может привлечь счастье и достаток в жизнь того, кто ее поднимет. Такую находку тоже следует поместить в соль, а потом переложить в копилку либо ко всем деньгам. Поможет такая монета и в том случае, если оставить ее под порогом либо в дверном косяке.

Икона

Хорошей приметой считается найти икону. Таким образом небеса проявляют свою благосклонность к человеку. Подняв ее, нужно сказать: «Боже, благослови». Эта находка будет всегда приносить успех в начатом деле. Но прежде чем забрать ее домой, стоит отнести в храм и освятить.

Белое перо





Большая удача — увидеть на своем пути белое перо. Согласно поверьям, это знак, что рядом с человеком находится его ангел-хранитель. Такое перышко необходимо бережно поднять и принести домой. Желательно поместить находку в белый конверт и убрать в ящик. Такой талисман можно все время носить с собой, но при этом важно следить за тем, чтобы перо не помялось.

Камень с дырочкой

Эту вещь редко можно встретить, ее еще называют «куриным богом». Камень послужит хорошим талисманом, который можно носить на шее, продев в его отверстие веревочку. Чтобы счастье всегда было в доме, камень можно оставить у входной двери. Его можно зажать в руке, загадать желание и бросить в реку. Важно ни с кем не говорить в этот момент и не смотреть назад.

Работающие часы





Хорошим знаком считается найти работающие часы. Это своего рода предупреждение человека о том, что он обязан выполнить свои обещания. Лишь сделав все свои дела, он станет счастливым. При этом не следует носить с собой найденные часы, а постараться поискать владельца. Если их удастся вернуть ему, то удача будет сопутствовать человеку по жизни.

Цветок

Нет ничего удивительного в найденном по дороге распустившемся цветке. Но больше всего ценятся цветы, которые растут вне сезона. Их редко можно увидеть, но они считаются удачной находкой. Такой цветок следует сорвать, высушить и оставить у себя в качестве талисмана. Находка поможет защитить от разных невзгод, придаст силы и поможет решить сложные задачи. Лучше всего хранить такой цветок на своем рабочем столе.