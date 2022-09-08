SEC Таиланда пожаловалась в полицию на биткоин-биржу Zipmex
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SEC Таиланда пожаловалась в полицию на биткоин-биржу Zipmex

SEC Таиланда пожаловалась в полицию на биткоин-биржу Zipmex


Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) направила в полицию жалобу на местную криптовалютную биржу Zipmex и ее соучредителя Акаларпа Йимвилайя.


Регулятор отметил, что компании предписано предоставить данные о бизнесе и операциях, включая сведения об используемых для хранения активов кошельках. Однако платформа передала эти сведения в неполном объеме.


«Такие действия Zipmex и господина Акаларпа расцениваются как неисполнение приказа компетентного должностного лица. Это является правонарушением и влечет за собой наказание в соответствии с разделом 75 Закона о цифровых активах», — говорится в сообщении.


Согласно SEC, нарушителям грозит год тюрьмы и штраф в размере до 100 000 тайских бат (около $2700). Жалоба направлена в Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции.


В Zipmex уточнили, что процесс сбора необходимых сведений продолжается.


«Любое раскрытие информации Zipmex Pte. Ltd. должно осуществляться с максимальной осторожностью и вниманием, чтобы обеспечить полное соблюдение правил и таких стандартов, как конфиденциальность данных», — подчеркнули в компании.


Напомним, Zipmex столкнулась с нехваткой ликвидности после возникновения проблем у партнеров — Babel Finance и Celsius Network. Их обязательства составляют $5 млн и $48 млн соответственно.


20 июля компания приостановила вывод средств, сославшись на «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров». 


Спустя несколько дней Zipmex частично возобновила депонирование и вывод средств.


15 августа платформа добилась продления моратория на защиту от кредиторов до 2 декабря. Позднее биржа направила SEC и другим регуляторам Таиланда запрос на обсуждение «плана восстановления».

# Экономика zipmex, таиланд, новости
По материалам: ForkLog

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