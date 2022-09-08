Шахназаров заявил, что Максим Галкин не появлялся в России
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Шахназаров заявил, что Максим Галкин не появлялся в России

Шахназаров заявил, что Максим Галкин не появлялся в России
Ходят слухи, что артист Максим Галкин тайком приезжает на корпоративы. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» объяснил, почему юморист Максим Галкин не приезжал в Россию на корпоративы, как некоторые об этом говорят. «Я думаю, что он не появлялся в России. Сдавайте вы телефоны, не сдавайте вы телефоны. Вот он приехал, вышел, и камера сработала. И он капюшон забыл надвинуть на глаза», сказал Михаил Шахназаров.
Ранее в СМИ прошла информация, что Галкин приезжал в Россию на корпоративы в последние месяцы. Якобы он выступал для олигархов. Напомним, что Галкин находится в Новой Зеландии. У него сейчас активная пора гастролей.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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