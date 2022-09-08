Шредер или дробилка для пластика: что лучше
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Шредер или дробилка для пластика: что лучше

Ежедневно человек пользуется различными пластиковыми изделиями и в мусор отправляются пустые бутылки, сломанные игрушки и предметы обихода, которые после переработки снова превращаются в такие необходимые людям вещи.

Производство продукции из пластика осуществляется на термопластавтоматах путем литья под давлением, но предварительно вторичное сырье поддается измельчению с помощью дробилок и шредеров. Какой измельчитель выбрать для вашего производства, поможет прояснить информация ниже.

Шредеры и дробилки: принцип работы

Измельчение на шредере

Очищенное сырье загружается в бункер, где попадает под мощный пресс, подвигая отходы к ротору, отвечающему за вращение ножей. Большие острые лезвия вращаются на большой скорости, быстро превращают бутылки, пленки и пр. в грубые кусочки различной величины, которые падают на сито с ячейками определенных размеров. Измельченное сырье перенаправляется на следующий производственный этап.

Отличия дробилки

Принцип работы дробильного агрегата схож со шредером, но измельчение пластика происходит с помощью ножей с зазубренным лезвием и режущими кромками различных форм. Такие ножи могут измельчать даже толстостенные изделия, например, пластиковые канистры и бочки.

Разновидности шредеров

Измельчители с одним валом

К единственному ротору и ножам пластиковые отходы подталкивает гидравлическая плита. Оборудование оптимально подходит для работы с литниками и твердыми пластмассами.

Агрегаты двухвальные

Содержат два ротора, вращающихся навстречу друг другу. В это время крюки на концах ножей захватывают отходы, которые после измельчения проталкиваются между валами. С помощью таких шредеров удобно перерабатывать бутылки и различную тару. Особенности процесса не требуют первоначальной прессовки отходов.

Четырехвальные аппараты

Оснащены двумя режущими валами и двумя подающими, используются для работы с крупным мусором, в том числе банками, канистрами, бочками. Режущий инструмент подающих роторов не работает в паре, но перекрывается ножами основных валов, поэтому также принимает участие в дроблении.

Разнообразие дробилок

Роторные

Измельчение пластиков обеспечивают ножи, закрепленные на роторе. Вариант подходит для работы с любыми полимерами.

Молотковые

Отходы измельчаются под воздействием молотков, закрепленных на вращающемся роторе, а также при ударе от плиты, которые находятся внутри агрегата. Молотковая дробилка оптимально подходит для волокнистых и малоабразивных материалов, в процессе переработки пластиков задействуется редко. С помощью оборудования можно получить частицы размером 0,5-10 мм.

Что выбрать

Тип измельчителя выбирают в зависимости от того, сырье какой фракции необходимо производителю для литья пластиков, а также, какой вид отходов будет перерабатываться. Для получения более мелкой пластиковой крошки и переработки крупных, толстенных отходов подойдет дробилка. Если к сырью не предъявляется особых претензий, то достаточно будет и шредера. При этом нужно учесть, что шредеры шумят меньше дробилок, а ножи в них более износостойкие.

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# Строительство

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