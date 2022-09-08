Слух: На Ubisoft Forward объявят о новых играх для Game Pass
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Слух: На Ubisoft Forward объявят о новых играх для Game Pass

Слух: На Ubisoft Forward объявят о новых играх для Game Pass


10 сентября в 22:00 (по московскому времени) начнется игровое шоу Ubisoft Forward, где издательство расскажет о своих новинках. На данный момент известно, что в рамках шоу будут говорить про Assassin’s Creed, Skull & Bones, Mario + Rabbids Sparks of Hope и еще некоторые игры. В том числе, ожидаются и новые анонсы.

Игроки обратили внимание, что в трейлере игрового шоу, которое распространяется через соцсети в официальных аккаунтах Ubisoft на территории Бразилии, имеется логотип Game Pass. Ожидается, что в рамках Ubisoft Forward неким образом будут говорить про подписку Game Pass.


Напомним, ранее появлялись слухи, что еще одна игра серии Assassin’s Creed может присоединиться к Game Pass. Кроме того, Ubisoft еще в начале этого года анонсировала подписку Ubisoft+ для консолей Microsoft, которая, по некоторым слухам, тоже может стать частью Game Pass Ultimate после выхода на Xbox.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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