Создатели Tunic считают «невероятной» сделку по добавлению игры в Game Pass

Вадим Карасев





Игра Tunic стала одним из главных инди-релизов этого года в подписке Game Pass. Проект в стиле Zelda про лисенка после релиза получил высокие оценки. Сейчас у игры рейтинг в 85 баллов из 100 на Opencritic, а руководители команды Xbox не один раз называли Tunic настоящим шедевром.

Похоже, что создатели Tunic тоже остались в восторге от сделки с командой Xbox по добавлению игры в Game Pass в день релиза. В рамках интервью порталу TrueTrophies разработчики заявили, что сделка с Game Pass «невероятная». Разработчики отметили, что и сами используют Game Pass, вот что сказал Эндрю Шоулдисом, создатель Tunic:

Я использую Game Pass, мне не стыдно об этом говорить. И было немного страшно подумать — это как 10 миллионов человек или 20 миллионов человек имеют Game Pass прямо сейчас. Это просто невероятно, да? И поэтому мысль о том, что теперь вся аудитория может играть в вашу игру… Я просто не могу себе это представить.

Эндрю Шоулдис не стал раскрывать финансовые нюансы сделки по Game Pass.