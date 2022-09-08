Специалисты KPMG констатировали взросление криптовалютного рынка
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Специалисты KPMG констатировали взросление криптовалютного рынка

Специалисты KPMG констатировали взросление криптовалютного рынка


Сектор криптовалют и блокчейна продолжает демонстрировать признаки зрелости, несмотря на глобальные и экосистемные проблемы. Об этом говорится в отчете о финтехе за первое полугодие от KPMG, пишет The Block.


Эксперты отметили устойчивость настроений на рынке. По их расчетам, уровень инвестиций к середине года достиг $14,2 млрд, что ниже значения за прошлый год ($32,1 млрд), но существенно превышает показатели предыдущих лет.


Специалисты выделили инвестиционные раунды Trade Republic ($900 млн), FTX ($400 млн) и ConsenSys ($450 млн).


По словам директора KPMG France по блокчейну и криптоактивам Александра Стачченко, некоторым стартапам в отсутствие других вариантов, возможно, придется пойти на снижение оценок для привлечения средств.


«Не всем удастся выжить — особенно, если нет четких и сильных ценностных предложений. С точки зрения экосистемы это окажет благотворный эффект, поскольку устранит часть беспорядка, созданного в период эйфории бычьего рынка», — пояснил он.


В отчете говорится об изменении структуры криптовалютного рынка. Розничные инвесторы уступают место институциональным и корпоративным игрокам в притоке средств. В этом отношении цифровые активы начинают проявлять сходство с традиционными финансовыми инструментами.


Специалисты отметили растущий интерес к легализации биткоина со стороны развивающихся стран. Толчком к этому стали решения властей Сальвадора и Центральноафриканской республики.


Эксперты спрогнозировали повышенный интерес к стейблкоинам. По их словам, корпорации рассматривают подобные активы в качестве инструмента для сокращения затрат и задержек транзакций, повышения прозрачности, а также из-за простоты использования.


Напомним, Конгресс США отложил рассмотрение законопроекта о «стабильных монетах».


Ранее аналитики Messari и Dove Metrics оценили объем финансирования блокчейн-стартапов за январь-июнь 2022 года в $30,3 млрд.


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# Экономика kpmg, мнения, стартапы, новости
По материалам: ForkLog

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