Спикер парламента Китая рассказал о социалистической модернизации страны

Китайский народ смог найти собственный путь прогресса, который соотносится с его национальными культурными особенностями. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу.

Он сообщил, что стране удалось совершить два чуда — осуществить экономическое развитие и обеспечить долгосрочную социальную стабильность. Путь, который проделал китайский народ под руководством Компартии, отметил политик, является примером обновления общества с китайским подходом — «это модернизация для миллиарда людей, направленная на общее благополучие, скоординированное развитие материальной и культурной жизни, гармоничное сосуществование человека и природы, следование пути мирного развития».

Глава парламента Китая добавил, что власти страны поставили задачу окончить процесс социалистической трансформации к 2035 году, а к середине века превратить республику в «могущественное, демократическое, культурно-развитое, гармоничное» государство. Он уточнил, что на предстоящем 20-м съезде Компартии будут определены стратегические задачи и на ближайшие пять лет, и на более долгосрочную перспективу.

В рамках визита в Россию, проходящего с 7 по 10 сентября, Ли Чжаньшу планирует встретиться со спикерами обеих палат российского парламента — Вячеславом Володиным, который пригласил политика посетить страну, и Валентиной Матвиенко — а также с лидерами фракций в Госдуме.

Это первый с начала пандемии коронавируса визит одного из высших руководителей страны и Коммунистической партии Китая в Россию. Он проходит накануне проведения в республике ХХ Съезда Компартии, намеченного на середину октября.

Полное интервью Ли Чжаньшу «Парламентской газете» будет опубликовано позднее