Спикер парламента КНР сравнил санкции с бумерангом и обоюдоострым мечом

Факты доказывают, что санкции — это бумеранг и обоюдоострый меч. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в интервью «Парламентской газете».

Спикер китайского парламента подчеркнул, что его республика всегда выступает против односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции, которые не обоснованы международным правом и не санкционированы Совбезом ООН.

«Сегодня ключевые производственные цепочки в мире подвергаются искусственным помехам, резко колеблются цены на биржевые товары, растет глобальная инфляция, ослабляется активность в восстановлении мировой экономики. Факты доказывают, что санкции — это бумеранг и обоюдоострый меч», — отметил Ли Чжаньшу.

По его мнению, политизация, инструментализация и вепонизация (с англ. «вооружение, оснащение оружием» — прим. ред.) мировой экономики может привести к тому, что пострадает народ всего мира. Китай развивает сотрудничество с партнерами, в том числе и с Россией, на основе взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды.

«Ни одна страна в мире не вправе указать другим странам, с кем можно сотрудничать, а с кем нельзя. Нормальные торгово-экономические связи между Китаем и Россией не должны подвергаться вмешательству и ограничению третьих сторон», — заявил Ли Чжаньшу и добавил, что Пекин примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

В рамках визита в Россию, проходящего с 7 по 10 сентября, Ли Чжаньшу планирует встретиться со спикерами обеих палат российского парламента — Вячеславом Володиным, который пригласил политика посетить страну, и Валентиной Матвиенко — а также с лидерами фракций в Госдуме.

Это первый с начала пандемии коронавируса визит одного из высших руководителей страны и Коммунистической партии Китая в Россию. Он проходит накануне проведения в республике ХХ Съезда Компартии, намеченного на середину октября.

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