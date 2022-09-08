США предоставят миллиарды долларов инвестиций на оружие для Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США предоставят миллиарды долларов инвестиций на оружие для Украины

США предоставят миллиарды долларов инвестиций на оружие для Украины

Блинкен: США предоставят $2,2 млрд инвестиций на закупку оружия Украине и ее 18 соседям

Власти США предоставят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

«Сегодня мы также уведомляем Конгресс о нашем намерении выделить еще 2,2 млрд долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей», — высказался дипломат. Он уточнил, что речь идет о союзниках Вашингтона по НАТО и других партнерах по обеспечению региональной безопасности, которые могут оказаться под угрозой агрессии со стороны России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США предоставят миллиарды долларов инвестиций на оружие для Украины
США предоставят миллиарды долларов инвестиций на оружие для Украины
Зачем стоять на автобусной остановке, если она сама может приехать к вам
Зачем стоять на автобусной остановке, если она сама может приехать к
Великобритания нашла способ резко увеличить добычу нефти и газа
Великобритания нашла способ резко увеличить добычу нефти и газа
Цена Terra Luna Classic выросла на 400% после активации механизма сжигания токенов
Цена Terra Luna Classic выросла на 400% после активации механизма
Филипп Киркоров бросился с пеной рта защищать Аллу Пугачеву
Филипп Киркоров бросился с пеной рта защищать Аллу Пугачеву
Ольгу Бузову высмеял известный журналист за танцы на шесте
Ольгу Бузову высмеял известный журналист за танцы на шесте
Молочников признался, почему его бросила Екатерина Варнава
Молочников признался, почему его бросила Екатерина Варнава
Светлана Лобода везде пролезет без мыла, заявила психолог
Светлана Лобода везде пролезет без мыла, заявила психолог
ЧП: Молодая мама закопала грудную дочь в могиле отца
ЧП: Молодая мама закопала грудную дочь в могиле отца
Компания Sony Music объявила об окончательном уходе из России
Компания Sony Music объявила об окончательном уходе из России
В Мосгоризбиркоме разделили программный код для подведения итогов онлайн-голосования 9-11 сентября
В Мосгоризбиркоме разделили программный код для подведения итогов
Чтобы уцелеть во время превращений личинки жука, ее бактерии-симбионты прячутся в специальные укрытия
Чтобы уцелеть во время превращений личинки жука, ее

Топ на сегодня

Екатерина Варнава тайно подала на развод
Екатерина Варнава тайно подала на развод
Россия отвергла закупку оружия из КНДР
Россия отвергла закупку оружия из КНДР
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже
Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 сентября 2022 года: сегодня следует сохранять выдержку
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 сентября 2022 года: сегодня следует

Еще по теме

Россия заняла третье место среди инвесторов Украины
Украина назвала РФ одним из своих крупнейших инвесторов
Стало известно, какие государства больше всего инвестируют в Украину
Порошенко увеличил военный бюджет Украины на 1 млрд долларов