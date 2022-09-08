Светлана Лобода устроила скандал на борту самолета
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Светлана Лобода устроила скандал на борту самолета

Светлана Лобода устроила скандал на борту самолета
Певица Светлана Лобода заявила, что шум самолета мешал ей спать. Стас Садальский рассказал о неприличном поведении Светланы Лободы. Актер отметил, что певицу приняли за эскортницу. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» заявила, что являлась артисткой номер один в России. Это возмутило многих деятелей культуры нашей страны. Стас Садальский вспомнил, как однажды повстречался с Лободой в самолете. По словам звезды сериала «Место встречи изменить нельзя», певица вела себя в салоне вызывающе.
«Она глупая женщина. Я не знал, кто такая Светлана Лобода. Мы летели с Татьяной Васильевой на гастроли в какой-то город, в центр России. Впереди нас сидела какая-то губастая женщина. И в какой-то момент она попросила стюардессу выключить мотор, потому что его шум мешал ей спать. Я тогда спросил — кто эта дама? А мне ответили: наверное, из обслуги губернатора, из эскорта. Это была Лобода. Она может себя считать первой артисткой мира, я не удивлюсь», — рассказал Садальский для сайта Teleprogramma.pro. Актер тогда написал текст об этом инциденте и опубликовал его в своем блоге. Однако пиарщица заслуженной артистки Украины попросила его убрать. Стас признался, что удалил публикацию. Сейчас певица живет в Латвии. Лобода заявила, что всё лучшее на российской эстраде создали украинцы. Однако после 24 февраля многое резко изменилось.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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