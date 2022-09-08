Светлана Лобода везде пролезет без мыла, заявила психолог
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Светлана Лобода везде пролезет без мыла, заявила психолог

Светлана Лобода везде пролезет без мыла, заявила психолог
Певица Светлана Лобода, когда то была невероятно популярной звездой. Артистка в период своей карьеры в России всячески демонстрировала, как общается с Аллой Пугачевой и якобы пользуется ее покровительством. Поздравления и подарки на именины и праздники, походы в гости к Примадонне Лобода неизменно показывала своим подписчикам в Сети, чем убедила многих в том, что с легендарной артисткой они тесно общаются.
Как так вышло, объяснила психолог Вероника Степанова. По следам нового интервью Лободы эксперт заметила, что певица обладает определенным качеством проникать к цели. «Умудряется каким-то образом быть лидером. Этот лидер в принципе и есть: тихой сапой делает то, что ей нужно, незаметненько так. Незаметненько без мыла в ж.. лезет, аккуратненько раз-раз-раз, уже где-то там у Аллы Борисовны пьет кофеек, в принципе она легко шла по своей колее артистичной, у нее все это ловко получалось, несложно», — объяснила психолог.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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